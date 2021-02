infokiosques.net

qcq Les mallettes



mis en ligne le 20 février 2021.

LES MALLETTES c’est une librairie ambulante qui tient dans des mallettes, et pas qu’une. Quand elles ne sont pas stockées à grrrenoble, on les retrouve un peu n’importe où. Elles sont pleines de brochures, de fanzines de livres et d’affiches pensées et fabriquées du bon côté de la barricade.

Elles aiment bien recevoir des messages de personnes qui ont édité des trucs avec leurs trippes et qui aimerait maintenant qu’on les diffuse.

lesmallettes arobaz’ riseup point net

(Depuis leur naissance, et ptêt même un peu avant, elles rêvent de pécho un emplacement de bouquiniste sur les quais de Seine à Paris. Elles fomentent des plans et cherchent d’autres gens pour comploter avec elles... email nous !)