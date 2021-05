Trans n’est pas transhumanisme

Une réflexion trans sur les transhumanismes trans-friendly, les cyberféminismes queer, les écologismes et les féminismes transphobes



La question trans et queer est actuellement au centre de plusieurs débats politiques et idéologiques qui tournent autour du thème de la technologie dans la société, des liens entre nature et culture, entre esprit et corps, entre sexe et genre. Les expériences des vies trans et queer sont souvent déformées dans leur sens, phagocytées et revomies de différents côtés pour apporter de l’eau à leurs moulins idéologiques respectifs. Cet article propose un point de vue trans et queer sur des questions telles que le transhumanisme, le cyberféminisme, les courants post-humanistes d’une part ; les féminismes et écologismes transphobes et anti-queer de l’autre ...