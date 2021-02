infokiosques.net

qcq Bouquinerie Infokiosque Mobile



mis en ligne le 9 février 2021.

BIM…

La Bouquinerie Infokiosque Mobile est née il y a quelques années d’une initiative personnelle et se balade depuis dans le sud-ouest tout en s’inscrivant dans divers projets collectifs. Je me suis dès le départ donné la possibilité d’être présent lors d’événements ponctuels, dans différents types de lieux et d’aller ainsi à la rencontre d’un public hétéroclite.

Dépendants de leur mode de diffusion autonome et de leur impression parfois artisanale, beaucoup de textes historiques et théoriques antiautoritaires restent souvent confinés dans un certain milieu. L’idée de la BIM est de faire découvrir et vivre plus largement ce foisonnement de savoirs et de connaissances, indépendamment de toute orga politique ou d’une quelconque impasse idéologique, en évitant de se poser en expert (que je ne suis pas) et encore moins comme une avant-garde (que je rejette).

Et c’est avec la même logique d’ouverture et de cohérence qu’il m’a semblé nécessaire qu’une partie des écrits proposés soit diffusée à prix libre, le tout dans une logique de non-profit.

Vous pourrez ainsi y trouver une sélection de livres neufs, de revues, journaux et brochures mettant en valeur la riche diversité des idées et pratiques contestataires, libertaires, révolutionnaires, de critique sociale. J’ai également à coeur de promouvoir certains ouvrages de maisons d’édition indépendantes et de faire connaître d’autres initiatives éditoriales (micro-édition, fanzinat, DIY, …) tout en me positionnant en dehors des circuits de diffusion classiques.

Il est important de noter que ce projet n’est aucunement figé dans un fonctionnement et des prises de position immuables et que, à l’image des idées diffusées ici, il est en constante évolution.

Et si tout ça peut engager des discussions et des réflexions, et que ces idées permettent de nourrir des pratiques, alors cette initiative n’aura pas été vaine.

… et BAM !

Site internet de la BIM : https://labim.noblogs.org Contact de la BIM : boumbambim (at) riseup.net