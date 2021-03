La liberté est dans mon cœur

Lettres sur une révolte à la prison de Muret



« Fin octobre 2020, à la prison de Muret (Toulouse), 29 prisonniers se révoltent. Ils refusent de réintégrer les cellules et bloquent la promenade pendant 5h suite à l’annonce entre autres de la fermeture des parloirs famille et des unités de vie familiales.

Ils exigent de ne plus avoir de séparations lors des parloirs, que soit levée l’interdiction de contact avec les proches et que de nouveau les colis de linge et ceux de Noël soit autorisés… Les ÉRIS (Équipes régionales d’intervention et de sécurité) interviennent, plusieurs mutins sont placés au mitard et transférés.

Ce recueil rassemble un courrier de Seiya, incarcéré au centre de détention de Muret revenant sur ce dernier mouvement, ainsi qu’une lettre de Saori écrite depuis l’extérieur, et pour finir des notes et précisions sur le contexte mortifère pénitentiaire.

Crève la taule ! »