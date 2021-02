Notre blé est politique

Introduction aux semences paysannes et à ses combats face à l’industrie boulangère



Texte issu de l’ouvrage "Notre pain est politique".

De la pratique de l’agriculture conventiel à la standardisation des blés, l’industrie boulangère nous gave de produits sans qualités. Pour y faire face, le réseau de semences paysannes, dont fait partie le groupe blé, cultive des blés paysans, partage ses savoirs et défend l’autonomie alimentaire et la biodiversité.

Cette brochure regroupe 4 articles pour saisir les enjeux politiques autour des blé paysans :

1. Semences paysannes : une définition

2. Notre pain est politique : Le groupe blé partage plus que des semences

3. Blés de population VS variétés pures : Différences agronomiques et politiques

4. Démarrer une collection : Fiche pratique à l’attention des jardinier·es et paysannes débutant·es