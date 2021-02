Les ateliers du groupe soin volume 3



« A partir de septembre 2017, le groupe soin s’est (...) constitué autour d’une idée simple : tout le monde a fait l’expérience de la maladie et de la guérison, a ce titre, tout le monde a son mot a dire sur ces questions. Certain.e.s d’entre nous sont formé.e.s (en médecine allopathique ou non conventionnelle), d’autres non, et nous prenons grand soin (hehe) a ne pas hiérarchiser les savoirs, à ne pas valoriser une parole plutôt qu’une autre. Le savoir contenu dans chaque expérience singulière est aussi précieux que le savoir académique que certain.e.s d’entre nous détiennent (...).

A l’origine, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs :

- échanger des savoirs, se transmettre des trucs et astuces pour faire face a telle ou telle situation

- développer un annuaire de praticien.ne.s de confiance

- avoir des "ressources" matérielles pour affronter certaines situations : aussi bien du matériel de premiers secours pour les manifs, par exemple, que de la documentation pour pouvoir s’informer. »

Sommaire :

- Qu’est-ce qu’un médicament ?

1. Le parcours et les principes du médicament

2. Les formes galéniques

3. L’effet placebo

- Systèmes

1. Le système endocrinien

2. Du système immunitaire aux allergies

- Questions gynécos

1. Endométriose

2. Papilloma virus

+ Livret central

Trucs & Astuces de Charlatans Face au COVID