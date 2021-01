infokiosques.net

Toulouse : réouverture en non-mixité du Placard Brûle, biblio-brochurothek queer féministe anti-autoritaire



mis en ligne le 9 janvier 2021.

Il y aura un goûter le mardi 19 janvier 2021, de 16h à 20h, à L’Obs’ (87 rue du 10 avril, Toulouse) avec des livres, un infokiosk, des boissons chaudes et des gâteaux !

[Sans mecs cis hétéro*]

16h Ouverture

16h30 Présentation de la bibli et de ses activités

18h Lecture collective de brochure / discussion

20h Fermeture

Salut !

On veut fêter la réouverture du Placard Brûle, en vous proposant des petits gâteaux, des boissons chaudes et plein de brochures à lire ensemble !

Le Placard Brule est une bibliothèque/brochurothèque queer féministe anti-autoritaire. On fait le choix de se centrer sur les questions queer féministes mais le monde est plein de choses à combattre dans tous les sens, qu’on n’a pas envie de hiérarchiser, donc les contenus proposés reflèteront ces idées.

L’idée est de créer un espace d’échange, d’archivage, de ré-appropriation et mises en valeur des cultures et des politiques queer et féministes. Des écrits qui nous font du bien, forgent et développent d’autres imaginaires que le cishétéropatriarca-ca, créent des solidarités de luttes, et bien plus encore.

Permanences tous les mardis ! Et les 1ers et 3e mardis du mois, on fait une discussion/lecture collective de brochure. Peut-être qu’on restera proche du texte, un peu comme un arpentage, et puis peut-être que ce sera juste un prétexte pour discuter politique !

Pour la lecture collective, hésite pas à proposer une brochure ! Et aussi le Placard Brûle ne fonctionne que sur dons de livres, de tunes, de lampes, de radiateurs ;)

C’est le moment de ramener des trucs si tu peux.

Accessibilité : Pour rentrer dans l’Obs il y a 3 marches donc en fauteuil c’est pas possible.

Pour l’instant, on ne s’exprime pas en lsf, on n’a pas de traduction prévue (car on n’a pas d’argent) mais on aimerait que ça change.

Covid : il y aura à disposition du gel hydroalcoolique.

Le flyer est en dessous, à diffuser largement :)