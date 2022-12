Petit manuel de défense collective : de la rue au tribunal

« Cette brochure de la Défense Collective Paris-Banlieues a été construite à partir d’expériences de gardé-es à vue depuis plusieurs années. Elle a pour objectif la compréhension par toutes et tous des logiques de la garde-à-vue, et la diffusion de conseils efficaces pour s’en sortir individuellement et collectivement face aux flics après une manif, un blocage ou une action. »

Sommaire :

- Pourquoi ce manuel et qui sommes-nous ?

- Les conseils principaux de la défense collective

- À la maison - avant la manif, le blocage ou l’action

- Dans la rue - pendant la manif, le blocage ou l’action

- Au commissariat - après la manif, le blocage ou l’action

- Au dépôt - après le commissariat

- Au tribunal - après le dépôt

- Après la comparution

- Nous retrouver