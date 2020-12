Petit guide pour la construction d’un Tripode



« Les tripodes (trépieds) peuvent être utilisés pour différents types d’actions et sont faciles à mettre en place. Que ce soit pour attirer l’attention, pour des actions de blocage, etc. Il est conseillé de s’exercer à son édification dans un cadre tranquille, avant de passer à l’action et de poser un tripode par exemple sur une route au nez et à la barbe de la police pour bloquer un accès. Au moins une personne ayant des connaissances en escalade devrait être présente pour vérifier les nœuds. Ce guide explique comment construire et ériger un tripode. Les explications conviennent pour un tripode de 5 à 6 mètres de haut. »