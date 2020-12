LA DERNIÈRE BROCHURE

Recueil de témoignages critiques sur l’identité masculine, rédigés ici principalement par des mecs trans.

« Des mecs nés sans pénis. Des personnes qui s’identifient au genre masculin sans être des mecs. Des mecs pour qui le féminisme c’est pas que de la théorie, des personnes qui incarnent des formes déviantes de la masculinité...

Comment on personnifie une masculinité en dehors de la masculinité ? Ce zine est né de mes doutes, de mon envie de donner du sens à ma position de mec trans dans le cistème, mais surtout de mon ras-le-bol à me sentir seul dans ma transition transmasculine défaillante. Cet appel aux « garçons délicats », c’est avant tout une volonté de partager, de se sentir moins seuls et de créer des ressources communautaires.

En faisant entendre nos voix, nos doutes, nos peurs, nos analyses, nos revendications, on créé des espaces nouveaux où être autrement. Cette collection de textes et d’images bousculent et interrogent : qu’est-ce qu’on est en train de créer ? De subvertir, d’inventer ? »

auteur-e : Felix, Igor, Bal, adeh, angel, jonas, kenzo messina, Elie B, Charlie, Meliorgan Dark, Eliot, Ywan, Redscopio4, Androgyn Android, Javier, Yann, ptilou

23 décembre

