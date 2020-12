Cancer

L’art de ne pas regarder une épidémie



Cette brochure rassemble deux textes :

Cancer, l’art de ne pas regarder une épidémie :

Combien dénombre-t-on de cancers en France ? Sont-ils plus nombreux à proximité des sites industriels ? Et surtout : comment se fait-il que, dans une société fondée sur le traitement de l’information et la collecte de données personnelles, il soit si difficile de répondre à ce genre de questions ?

Si vous allez mourir, tapez étoile - Lutter pour faire reconnaître les cancers professionnels :

En France, seule une poignée de cancers sont reconnus comme maladies professionnelles. Pour cause : c’est aux malades qu’il revient de prouver leur exposition aux cancérogènes. En Seine-Saint-Denis, des chercheurs·ses s’engagent dans cette épopée administrative aux côtés de salarié·es contaminé·es ou de leurs proches.