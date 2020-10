De l’arrestation au centre de rétention : faire face à la machine à expulser quand on est sans-papiers



« Ce document vise à rassembler des informations juridiques et pratiques pour comprendre et tenter de s’en sortir en cas d’arrestation et de risque d’expulsion » quand on est sans-papiers en France. « Il est conçu à partir de la lecture des textes de loi et de retours d’expérience ».

Sommaire :

- Introduction

- Conseils généraux avant l’éventuelle arrestation :

Lieux à risque d’arrestation

Si vous êtes convoqué.e à la préfecture

Selon votre stratégie au cours de la procédure

- L’arrestation :

Au commissariat

La retenue administrative et la garde à vue

Si on vous remet une OQTF et une IRTF à la sortie du commissariat

- Le centre de rétention :

L’arrivée au centre de rétention administrative (CRA)

Le consul

Le juge des libertés et de la détention (JLD)

Le tribunal administratif (TA)

La prison

Les vols

La demande d’asile

- Quelques infos pratiques :

Adresses et numéros de cabines des CRA en Ile-de-France

- Conclusion