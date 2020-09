Armer la sobriété : l’anarchie sauvage contre la culture de l’intoxication



Texte en provenance des USA, à propos de l’importance de refuser les drogues (y compris l’alcool) pour mieux lutter contre l’État et le capitalisme.

« Le capitalisme a besoin de l’assujettissement absolu de la société de masse, et cela commence avec l’individu. Sur le plan individuel, cela implique – mais pas seulement – un sentiment d’infériorité, des comportements autodestructeurs et une privation de pouvoir.

Dans une révolte individualiste et une praxis straight edge anarchiste, straight edge signifie attaque. »