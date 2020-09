Keine G20, keine problem

Déclarations de Loïc devant le tribunal de Hambourg



"Le G20 de 2017 a été une humiliation pour le maintien de l’ordre allemand. Pendant des heures, les manifestant·e·s et opposant·e·s à cette rencontre des dirigeant·e·s des pays les plus riches de la planète ont tenu la rue et attaqué les symboles du capitalisme mondialisé ainsi que les flics qui se dressaient entre elleux et leurs cibles. Durant ces jours d’émeute, la police a fait preuve d’une brutalité extrême, attaquant sans distinction les révolté·e·s comme les sit-in non-violents et les marches autorisées.

Afin de trouver des coupables, les autorités ont déployé par la suite des moyens gigantesques : création d’une cellule « spéciale black blocs » de 150 flics, fichage massif, constitution de bases de données illégales, appels à délation repris dans la presse, emploi de la reconnaissance faciale, collaboration internationale, mandats d’arrêt européens, etc."

Après 16 mois de détention provisoire, et de procédure en huis clos, Loic, une des personnes poursuivie pour sa partition à la lutte contre le G20 peut enfin faire des déclarations publiques face au tribunal. Cette brochure rassemble ses 2 déclarations.