Pas de recette miracle

Perspectives extra-judiciaires face aux agressions sexuelles



« Ce texte a été écrit par les meufs de la caisse de solidarité de Lyon (puis validé par l’ensemble du collectif), à la suite de débats qui ont animé plusieurs collectifs militants à Lyon depuis novembre 2019 sur la question de la gestion des agressions sexuelles. Il a d’abord circulé de la main à la main avant d’être publié pour le rendre disponible afin qu’il puisse alimenter d’autres réflexions, ailleurs… »

Sommaire :

- Destitution et justice transformatrice

- De l’exclusion et de la purification

- Safe et sécurisation

- Essentialisation et politique victimaire

- Matériaux qui nous ont servi