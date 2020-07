infokiosques.net

qcq Kiosk La Batie Montsaléon



mis en ligne le 13 juillet 2020.

Le Kiosk (La Batie Montsaléon 05) est un lieu de diffusion et d’information NO PROFIT...traduction et diffusion de livres, textes et brochures provenant de pays étrangers : Crimethinc, Blackmosquito, IAF... sur les thèmes : prison, abolition, HP, Handicap... Contre l’enfermement et toute forme d’autoritarisme, sans oublier d’être toujours optimistes mais inquiets...

Nous possédons aussi un Atelier de sérigraphie pour la production de teeshirt, Stickers, affiches... et une mini salle de projection.

Contact : INFOLEKIOSK@@@protonmail.com