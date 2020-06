Plaidoyer contre les éoliennes industrielles



Les éoliennes industrielles sont un des éléments de l’arnaque du capitalisme vert.

Sommaire :

Autopsie d’une éolienne industrielle

Des effets sur la vie alentour

- Des éoliennes, de l’argent et des hommes

Qui construit les éoliennes ?

Une histoire de gros sous...

... et de corruption

- Aérogénérateurs et écologie

L’éolienne industrielle permettrait de sortir du nucléaire

Éoliennes industrielles et émissions de gaz à effet de serre

Éoliennes et crédits carbone

Compenser le désastre

- Les éoliennes et le monde qui les entoure

Éoliennes et Zones Industrielles de l’Électricité

Éoliennes et territoire