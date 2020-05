Tumer Fue

Une méthode libre pour en finir avec la clope



Tumer fue s’adresse à celles et ceux qui ont refermé le célèbre bouquin pour arrêter la clope au bout de dix pages. Ou qui ne l’ont même pas ouvert. Avec son ton lourdingue de développement personnel et ses relents moralistes, ce livre paru dans les années 80 peut vite rebuter.

Et pourtant la méthode fonctionne. Tumer fue en propose une réécriture pirate, une version critique et inclusive.

« Il n’y a pas de cas particuliers ni de cas désespérés. Qu’on fume du matin au soir ou de manière occasionnelle, n’importe qui peut arrêter sans difficulté. Ce qui nous fait continuer à fumer, c’est la peur que la vie soit plus compliquée ou plus fade sans tabac, la peur de la privation, et la peur de rater quelque chose. »

Cette méthode n’est ni un remède miracle ni un plaidoyer contre la clope. Si vous en avez marre de fumer, tentez le coup.

Au pire, ça marche.