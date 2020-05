Contre le masculinisme

Petit guide d’autodéfense intellectuelle



Issu d’un travail de veille et de déconstruction des discours masculinistes, ce petit livre est un outil pour résister à l’offensive actuelle des militants de la cause des hommes (actions spectaculaires, entrisme au sein des institutions, pression sur les législateurs, etc.). Il nous paraissait important de diffuser une autre parole sur leurs thèmes de prédilection : droits des pères, violences faites aux hommes, crise de la masculinité.