Les ateliers du groupe soin volume 1



"Le groupe soin est né officiellement en 2017, au moment de la campagne contre les élections présidentielles (« 2017 n’aura pas lieu » ou « soyons ingouvernables »). Dans ce cadre, A Lyon, le comité métropolitain a organisé une série d’événements dont des banquets révolutionnaires.

L’idée était la suivante : se rendre ingouvernable ne pouvait se résumer à une campagne abstentionniste ou de subversion de la mascarade présidentielle. Se rendre ingouvernable, cela voulait dire se donner les moyens de faire croitre notre autonomie, de destituer certaines choses, de rendre crédible un horizon sans Etat. [...]

A partir de septembre 2017, le groupe soin s’est donc réuni publiquement une à deux fois par mois. II s’est constitué autour d’une idée simple : tout le monde a fait l’expérience de la maladie et de la guérison, a ce titre, tout le monde a son mot a dire sur ces questions. Certain.e.s d’entre nous sont formé.e.s (en médecine allopathique ou non conventionnelle), d’autres non, et nous prenons grand soin (hehe) a ne pas hiérarchiser les savoirs, à ne pas valoriser une parole plutét qu’une autre. Le savoir contenu dans chaque expérience singuliére est aussi précieux que le savoir académique que certain.e.s d’entre nous détiennent. [...]

A l’origine, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs :

échanger des savoirs, se transmettre des trucs et astuces pour faire face a telle ou telle situation

développer un annuaire de praticien.ne.s de confiance

avoir des « ressources » matérielles pour affronter certaines situations : aussi bien du matériel de premiers secours pour les manif par exemple que de la documentation pour pouvoir s’informer."

Les Ateliers du Groupe soin volume 1 – 2017-2018

1. Médic : prendre soin en manif p. 3

2. S’occuper d’une plaie au quotidien p. 5

3. Les maladies de l’hiver p. 7

4. Petite introduction à la médecine traditionnelle chinoise p. 9

5. Premiers secours p. 12

6. Quelques repères sur les lieux de prise en charge des troubles dits psychiatriques p. 17

7. Fractures et entorses p. 21

8. Quelques plantes bien utiles p. 23

9. Eléments d’anatomie et de physiologie féminine p. 25

10. Du bon usage des drogues p. 28