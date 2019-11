infokiosques.net

Madrid (Espagne) : 17e rencontres du livre anarchiste (du 6 au 8 décembre 2019)



mis en ligne le 22 novembre 2019.

Un an de plus et nous voilà à 17 (...).

L’Encuentro del libro anarquista de Madrid veut être un point de communication et de diffusion de nos idées. Pendant ces journées, nous présenterons nos activités constantes lors de discussions, débats, etc. De plus, des stands de lectures seront à disposition avec du matos de maisons d’édition, de librairies et de distros.

(...)

L’Encuentro se tiendra les 6,7 et 8 décembre 2019 à l’Ateneo Libertario de Vallekas, situé au n°59 de la calle Párroco Don Emilio Franco, à Madrid. Métro Nueva Numancia ou bus 24,111 et 131.

Pour toute info supplémentaire ou contact :

https://encuentrodellibroanarquista.org/

info@@@encuentrodellibroanarquista.org