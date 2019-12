infokiosques.net

Porto Alegre (Brésil) : IXe foire du livre anarchiste, les 7 et 8 décembre 2019



mis en ligne le 4 décembre 2019.

La neuvième foire du livre anarchiste de Porto Alegre aura lieu les 7 et 8 décembre. Venez montrer vos œuvres, vos écrits, votre résistance. Ce sera également le moment pour montrer votre soutien aux luttes menées sur notre continent et au-delà (...). Il est temps de reprendre les rues. La période actuelle est celle de la révolte, de l’organisation et de la prise de position. Nous avons besoin de nous écouter et de nous unir pour lutter. Cet appel vient avec une confiance totale en l’autonomie et l’autogestion, toujours avec la solidarité (...). Vive l’anarchie !

Programmation :

Samedi 7 déc.

Largo dos açorianos/Travessa dos Venezianos

12h : Ouverture - Contextualisation de la lutte anarchiste et sociale à Porto Alegre, au Brésil et en Amérique latine.

14h : La lutte des Mbya-Guarani pour la reprise de Ponta do Arado : conversation avec Timóteo Karaí Mirim.

16h : Lancement du zine “Anarco-Zen”

17h : Atelier de “dispositif d’action sonore”, pour faire du bruit dans la rue.

18h : Cercle de parole en solidarité avec Exarchia (Athènes, Grèce)

20h : Culture de résistance (rap, cumbia, funk, malabares, batucada collective, clashes de rimes)

Dimanche 8 déc.

Simpa

10h : Ateliers de jeux-vidéos : Pirata de Prata et Gabinete de Fliperama itinerante / Débat : une conversation sur le fascisme dans les jeux-vidéo.

11h : Ateliers de sabotage de téléphones portables et smartphones.

12h : Ateliers de podcasts avec "A Voz de Delirium".

14h : Ateliers de Fermentação Selvagem et cercle de parole : “Réseaux de production autonome”.

15h30 : Santé et premiers secours en situations de conflits.

17h : “Maintenant c’est la guerre, maintenant c’est la grève”. La grève des professeurs et des services publics de Rio Grande do Sul.

18h : Le projet de Mina Guaíba : Fronts de résistance et stratégies possibles de lutte.

19h30 : Esquisses d’analyse de la conjoncture d’Amérique latine.

21h30 : Cloture / Activités culturelles.

Plus d’infos sur flapoa.libertar.se.