Des animaux en captivité

Recueil de textes contre les zoos et l’industrie qui va avec.



Aujourd’hui, en France, il existe plus de 200 zoos ou assimilés, détenant entre 60 000 et 100 000 animaux ; on en compte 1 500 en Europe et plus de 10 000 dans le monde.

Cette brochure est une compilation de quatre textes (parfois légèrement modifiés, raccourcis et sans les vidéos présentes dans les articles originaux) :

Les zoos en question, du site zoo-de-france.com

Jardins zoologiques, cirques et safari parcs. 10 vérités bonnes à savoir !

Le vrai visage de l’Industrie de la captivité

Zoochose et stéréotypies, cette folie qui frappe les animaux du zoo (Les 3 derniers textes venant du site dauphinlibre.be)

Si je ne partage pas tous les points de vue de ces articles, j’ai voulu extraire ces textes critiques contre le système d’enfermement du zoo, qui argumentent sur le fait que non, les zoos ne sont pas des structures qui aident à la conservation des espèces, mais sont là pour un business, et qui abordent les conséquences sur les animaux enfermés et montrés aux humain.es.

Contre toute forme d’enfermement de tout individu.