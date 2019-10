infokiosques.net

Parution du journal "À travers" n°1



mis en ligne le 28 octobre 2019.

"À travers" est un petit journal contre les frontières, dispo en ligne et dans la rue !

Ici comme ailleurs les actes de résistance et de révolte face à ce monde de frontières ne manquent pas ! Nous sommes solidaires de ces actes et souhaitons partager quelques-unes de ces histoires de solidarité et d’insoumission, mais aussi raconter comment se concrétisent les frontières au quotidien. Celles-ci divisent, enferment et tuent. Elles hiérarchisent les vies et n’existent que pour maintenir l’autorité des puissant.e.s sur tou.te.s les autres. Barrières naturelles, murs et postes frontières entre les Etats, elles se matérialisent sous plein d’autres formes en-dehors de ces lignes géographiques et politiques : flics qui raflent et contrôlent dans les rues ou dans les transports en commun, juges qui enferment dans des centres, entreprises et associations qui collaborent avec les Etats, etc. Cependant, bien qu’elles soient perpétuellement renforcées, elles sont constamment attaquées et souvent déjouées !

Feu aux frontières !

À travers n°1, octobre 2019, en PDF (deux pages A4).

Contact : atravers@@@riseup.net