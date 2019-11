Forêt en lutte - Lutte en forêt

Méga-scierie, cogénération et pellets, une victoire du Morvan



Le collectif d’écriture "Quelques feuilles" s’est constitué suite à des rencontres de luttes contre la destruction des forêts qui se sont déroulées à Bure les 19 et 20 Mars 2016. Nous souhaitons contribuer à la lutte des forêts en relatant les projets absurdes qui les menacent, le récit de luttes en cours ou passées, la vie qui s’y crée ... Mais aussi parler de l’imaginaire et des usages de la forêt. Il nous tient à cœur de restituer quelque chose du rapport subjectif que nous entretenons avec elle et qui nous lie. Brochures à suivre !

Sommaire :

Dans les sous bois

L’enrésinement du Morvan

La Méga Scierie Erscia

Ca gronde

Sus à Erscia !

Occupation du Bois !

Encore

S’opposer à l’industrialisation

« Le contrat Bois régional » 2018/2028

Histoire d’une coupe rase

Pour aller plus loin