Les contraceptions testiculaires



« [Les réunions de notre groupe, Thomas Bouloù] ont pour but de nous accompagner mutuellement dans nos démarches individuelles de contraception, et au-delà : dans la gestion des maladies et infections sexuellement transmissibles, des relations affectives, de la parole entre garçons, des rapports entre hommes et femmes, du soutien au féminisme... Notre groupe a aussi pour objectif de porter toutes ces questions dans l’espace public, en nous appuyant sur la pratique concrète et le vécu de chacun.e. Sans oublier de chercher des complicités dans le secteur médical, afin de faciliter l’accès aux contraceptions testiculaires.

Nous ne prétendons pas à une expertise technique ou théorique sur ces sujets. Nous partons de nos pratiques et tissons, petit à petit, des liens avec des situations et des discours qui les côtoient. De même, nous ne nous plaçons pas dans une perspective de promotion des contraceptions testiculaires ; simplement, il nous semble qu’informer et discuter de ce sujet nous ouvre à une meilleure considération des rapports sociaux de sexe dans lesquels nous vivons : c’est à cela que nous souhaitons contribuer. »

Sommaire :

Introduction

- Les contraceptions "testiculaires" ?

- La maîtrise de la contraception par les femmes : revendication féministe et privilège masculin ?

Anatomie & Physiologie

- Vie et mort des spermatozoïdes

- Sperme et fertilité

- Chaleur et fertilité

- Hormones et fertilité

Présentation des méthodes

- La méthode thermique

- La méthode hormonale

- La vasectomie

- Les préservatifs