infokiosques.net

Amsterdam (Pays-Bas) : Anarchist bookfair le 2 novembre 2019



mis en ligne le 7 octobre 2019.

Le samedi 2 novembre 2019, le troisième Anarchist Book Fair d’Amsterdam sera organisé au Dokhuis (Plantage doklaan 8, 1018CM Amsterdam). On y trouvera des stands de lectures de plein de distros et librairies anarchistes des Pays-Bas et des alentours !

L’Anarchist book fair est un endroit/moment où rencontrer de nouvelles idées, échanger des expériences avec des camarades et se connecter avec des luttes de partout à travers le monde. Les Anarchist bookfairs font partie des projets qui nous soutiennent dans nos combats. Venez étendre votre réseau parmi d’autres anarchistes.

Apprenons à détruire les systèmes patriarcal, colonial, capitaliste et "écocidal" qui dominent le monde. Le savoir est une arme, après tout ! Vous cherchez des camarades de lutte ? Venez à l’Anarchist Bookfair d’Amsterdam !

Vous cherchez des livres, brochures et zines anarchistes ? On aura encore plus que ça à proposer : vêtements, badges, éditions, distros, ateliers, discussions et bouffe vegan !

Si vous voulez donner un coup de main, nous cherchons toujours des gens motivé·e·s pour aider pendant le festival. Ça vous dit ? Envoyez-nous un email !

Contact : anarchistbookfairamsterdam@@@riseup.net

Site : https://anarchistbookfairamsterdam.blackblogs.org/