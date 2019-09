infokiosques.net

Buenos Aires (Argentine) : rencontres anarchistes, les 19 et 20 octobre 2019



mis en ligne le 25 septembre 2019.

Rencontres anarchistes de Buenos Aires, les 19 et 20 octobre 2019, au croisement des rues Pichincha et Brasil, parc Garrahan.

Discussions, projections, foire aux publications...

Nous cherchons à créer un espace où nous retrouver en chair et en os pour réfléchir et approfondir les idées antiautoritaires, nous projetant contre le pouvoir et contre tous les mécanismes de domination, et impulsant une multiplicité de formes avec lesquelles nous choisissons de propager l’anarchie.

Nous comprenons nos idées non seulement comme des beaux discours, mais comme étant liées à la pratique et aux actions concrètes.

Dans un contexte d’élections présidentielles, les logiques démocratiques alimentent la peur, pour que nous prenions le parti du "moins pire", perpétuant une vie de misère et de contrôle avancé avec l’exploitation de milliers d’animaux et la destruction de la Terre, le tout au nom du progrès, augmentant les politiques répressives et une vigilance toujours plus sophistiquée, se contentant d’un changement de tête tous les quatre ans avec un show médiatique qui tente à chaque fois de nous démontrer les différences qu’il y a entre les politicien-nes.

(...)

Nous avons décidé que ces rencontres anarchistes se réaliseraient dans la rue, à l’air "libre", pas pour y ajouter des militant-es, mais pour générer des moments en dehors de la virtualité, avec la recherche de relations fraternelles et horizontales.

Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent venir, toutes celles qui se sentent des affinités avec ça, à se joindre aux rencontres pour participer aux discussions, projections, ateliers et autres expressions antagonistes.

// Activité sans fumée ni alcool //

/// Les personnes ayant commis des agressions sexistes ne sont pas les bienvenues ///

Contact : encuentroanarquicobsas@@@riseup.net

[En espagnol ici.]