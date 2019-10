Que cessent les interventions chirurgicales non consensuelles sur les enfants intersexué.es

Un témoignage et un article de personnes intersexes sur leurs réalités et revendications



Cette brochure a été éditée à l’origine au Québec, en mai 2017, par Millefolium. Elle s’attaque notamment aux limites de la construction du genre, et à l’oppression spécifique des personnes intersexes.

« Trop souvent, la médecine moderne, et c’est d’autant plus vrai dans le cas de la psychiatrie, traite ce qui s’éloigne de la norme, ou ce qu’elle ne comprend pas, comme des phénomènes dangereux qu’on doit éradiquer. Et elle possède un sacré arsenal.

Elle le déploie contre les personnes intersexuées, et c’est ce que ce zine abordera, mais aussi contre les personnes qui entendent des voix, contre les autistes et contre une foule d’autres personnes. Elle utilise de puissantes drogues pour modifier directement la chimie du cerveau, elle procéde à des chirurgies contre le sexe des enfants, elle redirige parfois les autistes vers des thérapies comportementales horrifiantes, elle utilise P-38 [nom de l’article de loi au Quebec] pour enfermer, attacher, déshabiller de force et droguer sans leur consentement des personnes neuroatypiques ou "dérangeantes". Elle fait bien plus encore et son discours distille un venin dans l’esprit de toustes. Notre corps ne nous appartient pas, nous ne pouvons le comprendre, il est atteint d’anomalies dangereuses qui menacent de faire de nous des monstres, anomalies qui mettent en jeu notre humanité...

Sont ici rassemblés un témoignage et un article de recherche sur les réalités et revendications des intersexes. »

Sommaire :

- Préambule

- Ma sortie du placard : un tabou intersexe qui perdure

- Médicalisation des intersexes : de la théorie à la pratique