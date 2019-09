infokiosques.net

São Paulo (Brésil) : 10e feira anarchiste, le dimanche le 17 novembre 2019



mis en ligne le 10 septembre 2019.

Les collectifs Ativismo ABC, Bibliothèque Terra Livre, CCS et Nelca organisent la 10e édition de la foire anarchiste de São Paulo, et donnent ainsi suite à la traditionelle rencontre annuelle des anarchistes et sympathisant·e·s du monde entier.

Cette année, comme les précédentes, il y aura des présentations de maisons d´édition et des ventes de livres, journaux, revues, brochures et autre matériel libertaire. La feira de São Paulo cherche à réunir des maisons d’édition libertaires du Brésil et d´ailleurs.

Parallèlement à ces présentations, il y aura des conférences et des débats, ainsi que des activités culturelles diverses comme des expositions, de la poésie, des présentations de théâtre, musique et d´autres activités.

Tout le monde est invité.

Dimanche 17 novembre 2019, de 10h à 20h, à l’Espaço Cultural Tendal da Lapa, 72 rua Constança, Lapa, São Paulo (Brésil).

Près de la gare centrale de trains et de la station d’autobus de Lapa.

Entrée gratuite.

https://feiranarquistasp.wordpress.com/

Contact : feiraanarquista@@@gmail.com