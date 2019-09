infokiosques.net

Boston (USA) : Anarchist Bookfair, les 9 et 10 novembre 2019



mis en ligne le 10 septembre 2019.

Rejoignez-nous (et d’autres anarchistes) pour deux jours d’apprentissage et d’organisation pour un meilleur Boston et pour un monde meilleur. Contre la toile de fond de la présidence Trump et considérant les sondages qui montrent des niveaux historiques de dégoût vis-à-vis du gouvernement et du capitalisme, les anarchistes se dirigent vers un monde sans politiciens ni milliardaires.

Des organisations radicales et des collectifs de tout le pays proposeront des livres, de la musique , etc. et partageront leurs savoirs lors de cet événement.

Love & Solidarity,

The Boston Anarchist Bookfair

http://www.bostonanarchistbookfair.org/

Contact : bostonanarchistbookfair@@@gmail.com

Ça se passera là !