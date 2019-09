Comprendre la schizophrénie autrement

Document explicatif et militant autour de la schizophrénie et du handicap psychique



Document explicatif et militant autour de la schizophrénie et du handicap psychique :

« Vous avez ou vous allez peut-être connaître une dépression dans votre vie, vous connaissez probablement une personne neuro-atypique (autiste, TDAH, HPI...) et vous serez certainement confronté.e.s à une personne en crise psychotique un jour ou l’autre, sans même parler des bouffées délirantes aiguës ou crises de décompensation, très similaires, qui peuvent toucher n’importe qui.

Voilà pourquoi je souhaite écrire ceci, pour expliquer clairement ce qu’est la schizophrénie, comment elle s’exprime, comment la considérer, l’accepter, et aider les personnes qui en souffrent. Non pas du point de vue d’un parent, d’un psychiatre ou d’un militant valide sur la question, mais de mon point de vue de patient, concerné et militant, alimenté par les questionnements et problèmes rencontrés par mes proches en se trouvant face à ce trouble, et par mes lectures et recherches sur le sujet. »

Sommaire :

- Qu’est-ce que la schizophrénie ?

- Le quotidien d’une personne schizophrène

- Qu’est-ce qu’il est possible de faire pour aider une personne schizophrène ?

- Vivre avec sa schizophrénie