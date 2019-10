Si c’est contraint, c’est pas du soin

Psychiatrisé.es contre les traitements forcés



"Ce texte est une brève introduction au problème de la coercition psychiatrique. Il présente la situation actuelle, critique les principaux mythes utilisés pour justifier le recours à la coercition contre les psychiatriséEs et propose quelques alternatives pour sortir du système psychiatrique en construisant des solidarités collectives autour de la souffrance psychique qui permettraient de véritablement prendre soin de nous.

Par coercition psychiatrique nous entendons toutes les formes de contraintes utilisées en psychiatrie : les formes manifestes de coercition comme l’enfermement en institutions, les contraintes mécaniques ou chimiques, les chambres d’isolement, les soins à domicile obligatoires, les tutelles, mais aussi les formes plus imperceptibles de fabrique du consentement des psychiatriséEs (relations de pouvoir, manipulations, pressions, chantages, menaces, persuasions, etc.). Toutefois, ce texte est loin de faire le tour de la question, nous n’aborderons ici qu’une partie des formes les plus manifestes de la coercition psychiatrique."

Attaché à ce texte, vous retrouverez aussi l’affiche et le tract comme matériel de lutte contre la psychiatrisation sous contrainte.