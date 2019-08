infokiosques.net

Asheville, NC (USA) : Another Carolina Anarchist Bookfair, du 23 au 25 août 2019



mis en ligne le 18 août 2019.

Du 23 au 25 août, Asheville, en North Carolina, accueillera son 3e Another Carolina Anarchist Bookfair (ACAB), en même temps que le 3e Pansy Fest, un festival queer et trans de musique DIY avec des groupes LGBTQ. Le week-end proposera des ateliers, des présentations de livres, des discussions, ainsi que des stands de lectures, des concerts et des repas. Le Bookfair est un espace qui propose des initatives collectives, du partage de savoirs, pour aider à renforcer les réseaux anti-autoritaires régionaux. Nous espérons que le bookfair sera une fois de plus un point de convergence pour découvrir et partager des idées anti-autoritaires, anti-capitalistes, anti-racistes, décoloniales. Se construisant sur le succès des deux années précédents, nous comptons accueillir des centaines de personnes de la région et d’ailleurs pour participater à ce week-end d’événements, de livres, zines et brochures, de concerts et de fêtes.

[Programme du week-end]

Site web : acab2019.noblogs.org

Contact : acab2019@@@riseup.net