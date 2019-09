Bestiaire inespéré



Cette brochure rassemble ici une quarantaine de courtes histoires d’ingéniosité, de particularisme, de savoirs, de maltraitances humaines mais aussi de résistances qu’ont pu et que peuvent porter un certain nombre d’animaux (non humains).

De la centaine de millions de requins tués chaque année par les humain.es, à ces pieuvres qui ont réussi à s’échapper de leur zoo, d’une espèce de fourmis rongeuses des cables électriques aux rats kangourous pouvant survivre dans le désert sans boire d’eau, ce bestiaire est un hommage contre le spécisme, cette discrimination légitimant la destruction que peut se permettre l’être humain envers tout autre être vivant.