infokiosques.net

Varsovie (Pologne) : 4e édition du salon du livre indépendant, les 7 et 8 septembre 2019



mis en ligne le 9 juillet 2019.

Nous vous invitions à participer à la quatrième édition du salon du livre indépendant de Varsovie, qui se tiendra les 7 et 8 septembre 2019 au centre de culture alternative ADA, situé Puławska 37.

Si vous écrivez, imprimez, traduisez, illustrez, si vous tenez/organisez une bibliothèque, ou simplement si, comme nous, vous aimez les livres, aidez-nous à soutenir les publications indépendantes et les éditions auto-organisées. Le salon du livre proposera des discussions, lectures, ateliers et concerts.

L’année 2019 a été déclarée année antifasciste par une coalition d’organisations non-gouvernementales, d’institutions publiques et de mouvements sociaux. Cette année, nous voulons que le salon du livre prenne part à cette initiative, pour rappeler à tou-te-s le potentiel des publications indépendantes opposées à toutes les tendances autoritaires. Nous estimons que les livres, les brochures et les zines sont nos armes dans le combat pour la liberté.

Le papier peut être un outil vers la libération. Dans une époque où les autorités veulent avoir toujours plus d’influence par la télévision, la radio et sur internet, dans ces temps de surveillance accrue et de renforcement de la menace autoritaire, ça vaut le coup de rappeler le potentiel des livres, brochures et zines.

Le salon du livre sera accompagné de rencontres et d’ateliers focalisés sur les maisons d’édition indépendantes et les initatitives locales de terrain, insistant sur les messages d’égalité et les voix des personnes exclues. Il y aura des espaces pour partager nos expériences, apprendre les un-e-s des autres, discuter d’alternatives et porter un regard critique sur la réalité contemporaine.

Nous attendons impatiemment vos propositions d’ateliers, discussions, présentations, ou vois questions et commentaires, avant le 31 juillet 2019, à cette adresse : warsawbookfair [at] riseup.net

Nous ne pourrons pas défrayer les frais de transport, mais les stands seront gratuits et nous proposons hébergement et repas pour les personnes participant activement au salon du livre. À cause d’une capacité d’espace restreinte, nous proposons un nombre limité de stands et de possibilités d’ateliers.

Cordialement,

Kolektyw Warszawskiego Niezależnego Kiermaszu Książek

(Le collectif du salon du livre indépendant de Varsovie)

Site web : warsawbookfair.noblogs.org

Les annonces des années précédentes : 2017 | 2018.