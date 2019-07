infokiosques.net

Parution du livre "La Russie souterraine - Esquisses du mouvement révolutionnaire russe (1860-1880)" aux éditions Tumult



mis en ligne le 6 juillet 2019.

Bonjour,

Voici l’annonce d’un nouveau livre qui vient de sortir chez Tumult. On peut les trouver dans les points de distribution (une liste sur tumult.noblogs.org) ou soit les commander par mail (tumult_anarchie@@@riseup.net).

Stepniak

LA RUSSIE SOUTERRAINE - Esquisses du mouvement révolutionnaire russe (1860-1880)

Le révolutionnaire russe Sergueï Kravtchinski, Stepniak, avait un objectif clair à l’esprit en publiant en 1892 le livre « La Russie souterraine ». Il voulait faire parvenir au monde une esquisse intime du combat acharné que les révolutionnaires russes étaient en train de mener contre le régime du tsar et du capital.

Dans ce livre, Stepniak aborde les idées portées au sein du mouvement révolutionnaire russe de l’époque en dressant des portraits de ses compagnonnes et compagnons et en racontant certaines épisodes qui caractérisaient leur lutte clandestine comme des évasions, des réseaux de soutien et de solidarité, des attentats à l’explosif et des assassinats visant les responsables du régime. À travers son implication directe dans ce mouvement et sa vaste connaissance du combat, il jette une lumière radieuse sur les motivations et les activités des nihilistes et des social-révolutionnaires russes. En même temps, le livre ne manque pas de soulever des questionnements qui intéresseront encore aujourd’hui tout individu dont le cœur palpite au rythme de la lutte contre l’oppression et l’exploitation.

« Le révolutionnaire s’est juré d’être libre. Il le sera au défi de tout. »

258 pages – 8 euros