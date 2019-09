Les bas-fonds du capital

L’éternel retour de l’Eldorado



« La mine est au cœur du capitalisme, qui lui doit non seulement sa monnaie, ses armes, ses machines et toute la puissance de son productivisme hors-sol, mais aussi une large part de son imaginaire et de son rapport au travail. Aujourd’hui, l’extraction des métaux, ressort incontournable d’une croissance effrénée, dévore littéralement la Terre. »

Texte d’introduction du numéro 12 de la revue Z sous-titrée « Guyane - Trésors et conquêtes ».

Ce texte introduit les problématiques écologiques et sociales d’une des industrie parmi les plus polluantes au monde, exploitant et détruisant la vie de plus de 23 millions travailleur.euses des mines pour le confort de l’occident et d’un capitalisme énergivore.