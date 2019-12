Le passé n’a pas disparu

Intégrer dans tous nos mouvements le combat contre l’antisémitisme



Voici une traduction française de la brochure The past didn’t go anywhere... écrite en 2007 par April Rosenblum, une juive américaine. Elle aborde différents aspects de l’antisémitisme et relie les expériences historiques avec la situation actuelle, en soulignant les continuités.

Sommaire :

- L’antisémitisme reste un problème mondial

- Qu’est ce que l’oppression antijuive aujourd’hui ?

- À la rencontre de l’extraordinaire oppression en voie d’extinction

- Une oppression intériorisée

- Comment l’antisémitisme fonctionne : examinons un exemple

- La révolution, les Juif.ves et « l’offre généreuse »

- Temps mort !

- Vaccine ton engagement pour la Palestine contre l’antisémitisme

- Un dernier mot sur ce sujet compliqué...

- Déconstruire les mythes courants

- Des conseils pour chaque militant.e

- Glossaire + bibliographie