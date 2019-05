infokiosques.net

Edinburgh (Ecosse) : Anarchist feminist bookfair le samedi 29 juin 2019



mis en ligne le 13 mai 2019.

Nous sommes excité.e.s d’annoncer que l’Anarchist feminist bookfair 2019 d’Edinburgh aura lieu le samedi 29 juin dans la Methodist Church située Nicholson Square.

L’an passé, l’Augustine United Church avait accueilli l’Anarchist feminist Bookfair et tout s’était bien passé, mais nous espérons que le nouveau lieu hôte nous permettra d’utiliser plus d’espace pour plus d’activités, plus de possibilités pour des moments informels et un espace chill/tranquille...

Nous sommes actuellement en train de finaliser le programme des discussions et ateliers, que nous rendrons public bientôt. Toute personne ayant des idées pour des discussions, ateliers ou stands peut nous envoyer des propositions : eafb@@@riseup.net

Et si vous voulez participer à l’organisation de l’événement, vous êtes les bienvenu.e.s, contactez-nous.

Love and solidarity,

Edinburgh Anarchist Feminist Bookfair

L’Anarchist Feminist Bookfair aura lieu à la City of Edinburgh Methodist Church, 25 Nicolson Square, Edinburgh EH8 9BX, Écosse (plus de précisions ici).

Voir aussi le site de l’Anarchist Feminist Bookfair d’Edinburgh :

edinburghafb.org