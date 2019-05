infokiosques.net

Berne (Suisse) : salon du livre anarchiste, du 31 mai au 2 juin 2019



mis en ligne le 9 mai 2019.

Le dernier salon du livre anarchiste à Berne a été un grand succès ! Nous avons accueilli plus de visiteurs.euses que jamais (mis à part les Rencontres de St-Imier en 2012). Il est toutefois déjà temps de penser à la prochaine édition ! Le prochain salon du livre anarchiste en Suisse aura lieu le weekend de l’ascension 2019, c’est-à-dire du 31 mai au soir au 2 juin 2019, à Berne.

Pour 2019, il y aura des présentations, discussions et ateliers (en anglais, français et allemand, avec traduction dans les autres langues) autour du thème de la nourriture. En dehors de cela, il y aura de nouveau une crèche, des concerts, à boire et à manger et – bien sûr – les stands de livres.

Save the dates !

Le programme :

Thème : produire, distribuer, manger

Cette année il y aura des ateliers et présentations dans plusieurs endroits différents, donc oublie pas de checker où trouver chaque événement !

Une crèche sera à disposition tout le weekend.

Vendredi 31 mai

17.00 – 23.00 : Salon du livre

18.00 – 19.00 : Présentation du livre "L’agriculture sans exploitation animale"

19.00 – 21.00 : Repas

20.00 – 21.00 : Présentation du livre "Une oasis dans un désert de l’ordre"

21:00 – 22.00 : Concert / Nâr (Drone / Cosmic loops / Gnawa)

Samedi 1er juin

10.00 -21.00 : Salon du livre / Exposition : OGM, la pression est toujours là / Crèche / Radio en live / Sérigraphie

12:00 – 14.00 : Repas

11.00 – 13.00 :

ATELIER : Autonomie et jardins-forêts

ATELIER : Projet Hangry Zine

TABLE RONDE : Agriculture contractuelle de proximité

14.00 – 16.00 :

PRÉSENTATION : OGM et Technologie dans l’Agriculture

ATELIER : Atelier des plantes médicinales

PRÉSENTATION : The 15th Garden – un réseau révolutionnaire pour la souveraineté alimentaire en Syrie

16.30 – 18.30 :

ATELIER : Anarchisme = antispécisme

ATELIER C’est la faim ou un mode de vie ?

PRÉSENTATION : SOS Rosarno

DISCUSSION : Travailler dans le champs

19.00 : Concert de la Chorale Anarchiste de Lausanne

20.00 : Repas

22.00 – 01.00 : DJ night (Zieglarstrasse 9)

Dimanche 2 juin

10.00 – 13.00 : Brunch

11.00 – 13.00 :

ATELIER : Autonomie en pratique

13.00 – 15.00 :

TABLE RONDE : Les fermes collectives. Quoi, pourquoi et comment ?

15.00 : Réunion finale ouverte à tou.te.s

Lieux :

Furia : Fabrikool, Fabrikstrasse 16

Gertrud-Woker–Mensa : Gertrud-Woker-Strasse 3

Casa d’Italia : Bühlstrasse 57

Von Roll lounge : Fabrikstrasse 8

Plus d’infos, en français, allemand et anglais :

https://buechermesse.ch/