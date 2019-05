Mai 2019 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 7 mai 2019.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

Entrée libre et gratuite.

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

S’inscrire à la lettre d’info du local

*************************************************************************************************************************************

Mercredi 8 mai de 19h00 à 22h00

Permanence-infokiosque du Rémouleur

Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

Mercredi 15 mai de 19h00 à 22h00

Permanence-infokiosque du Rémouleur

Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

Mercredi 22 mai de 19h00 à 22h00

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Pour nous contacter : degage-onamenage@@@riseup.net

Mercredi 29 mai de 19h00 à 22h00

Permanence spéciale luttes féministes et trans-pédé-gouines

Ce sera l’occasion d’échanger et de se rencontrer sur ces bases-là, de discuter de ce qui se passe en ce moment dans ces luttes, de partager des ressources et de consulter les nôtres spécialement enrichies pour l’occasion !

On vous attend nombreux et nombreuses !