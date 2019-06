Un corps de femme

Brochure pour celles qui sont en âge d’aller au collège (et plus)



Une brochure pour les filles au collège qui essaie de rassembler tout ce que j’aurais voulu savoir à cette période de ma vie sur le corps des femmes : puberté, sexualité, règles, poils, seins et soutien-gorges, le corps d’une femme dans la société et les médias, aimer et connaitre son corps...