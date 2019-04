infokiosques.net

Prague (Tchéquie) : 7e salon du livre anarchiste, le samedi 18 mai 2019



mis en ligne le 11 avril 2019.

Le 7e salon du livre anarchiste de Prague aura lieu le samedi 18 mai 2019 à partir de 10h dans le quartier de Žižkov.

Au fil des années, le salon du livre anarchiste de Prague est devenu un événement solide qui réunit des centaines de personnes venant d’horizons divers, pas uniquement des cercles anarchistes et antiautoritaires.

Il consiste en la présentation et la diffusion d’écrits anarchistes et antiautoritaires de différents types, ainsi qu’en des lectures et ateliers.

Tout l’événement est DIY et non-profit. Nous ne prenons aucune charge pour les stands.

Pour tout contact : anarchistbookfaircz (a) riseup.net

Plus d’infos, en tchèque et en anglais, sur anarchistbookfair.cz.