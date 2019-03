infokiosques.net

Strasbourg : salon d’éditions livresques et musicales, du 5 au 7 avril 2019



mis en ligne le 20 mars 2019.

LA CHEVRE

Salon d’éditions livresques et musicales

Du 5 au 7 avril 2019

Molodoï / Céméa / Simago

Programme détaillé

- Vendredi 5 avril :

19h (Molodoï) : Buffet / Apéro / Ouverture du Salon

20h (Molodoï) : Présentation parlée, jouée, chantée du livre Blues et féminisme noir d’Angela Davis, première partie

- Samedi 6 avril :

14h-19h (Molodoï) : Stands d’éditeurs et de labels indépendants

16h-19h (Simago) : Rencontre croisée entre Jef Klak et Milot l’incorrigible

19h (Molodoï) : Repas léger, diététique et arrosé, en compagnie de La Friterie du Progrès

20h30-00h (Molodoï) : Concert avec Télédétente 666

- Dimanche 7 avril :

14h-19h (Molodoï) : Stands d’éditeurs et de labels indépendants

14h-16h (Céméa) : Présentation du livre Les plantes abortives

16h-19h (Simago) : Présentation du livre Habiter en lutte, en présence de l’auteur et des éditrices

20h (Céméa) : Présentation parlée, jouée, chantée du livre Blues et féminisme noir d’Angela Davis, deuxième partie

Molodoï

19, rue du Ban de la Roche

67000 Strasbourg

Bus 2 ou L1, Tram B ou F, arrêt Laiterie

CéMéA

22, rue de la Broque

67000 Strasbourg

Bus 2 ou L1, Tram B ou F, arrêt Laiterie

Simago

32, route des Romains

67200 Strasbourg

Bus 4 ou 50, arrêt Charmille

Plus d’infos sur https://azqs.com/lachevre/