Février 2019 au Rémouleur



mis en ligne le 6 février 2019.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

Entrée libre et gratuite.

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

Malheureusement notre rideau est toujours cassé. On espère de résoudre ce problème le plus vite possible. Le permanences sont donc suspendues jusqu’à sa réparation !

Entre temps, si vous avez besoin de rendre des livres ou en emprunter, n’hésitez pas à passer lors des moments d’ouverture pour des soirées ou à envoyer un mail. Si besoin, on pourra s’arranger pour ouvrir !

Pour le mois plus court de l’année, on vous propose deux moments de rencontre :

Mercredi 20 février à 19h30

Lectures choisies, traduction de chansons et interprétation musicale du livre " Blues et feminism noir "(416 pp, 2017) de Angela Davis

En récoltant sur très vieux disques les paroles des 252 chansons enregistrées par deux grandes chanteuses de blues des années 1920, Ma Rainey et Bessie Smith, Angela Davis met à jour, dans "Blues et féminisme noir", un témoignage de première main sur les réalités vécues par les noirs-es de cette époque et nous révèle une histoire inconnue où les chanteuses de blues dominaient complètement l’industrie musicale noire des premiers temps (disques et concerts) .

Les chanteuses de blues surnommées les "Wild women" s’imposent comme image centrale de la culture noire et abordent à travers le discours vrai du blues, les thèmes cruciaux de la vie sans tabou : sexualité, bisexualité, jalousie, sororité, domesticité, violence faite aux femmes, travail, prison, prostitution, liberté de mouvement etc... Par leurs chansons et leurs tournées à travers l’Amérique noire, elles ébranlent fortement le patriarcat avec un féminisme populaire, directe, pragmatique et efficace.

Karim propose pour cette soirée une lecture de petits extraits du livre et une interprétation de chansons avec traduction.

Mercredi 27 février de 19h00 à 22h00

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Pour nous contacter : degage-onamenage@@@riseup.net

On vous attend nombreux et nombreuses !