Derry (Irlande du Nord) : 3e Radical Bookfair le 26 janvier 2019



mis en ligne le 17 janvier 2019.

Le troisième Radical Bookfair de Derry aura lieu le samedi 26 janvier 2019 au Pilots Row Community Centre, sur Rossville Street, de midi à 17h.

On y trouvera un nombre important de publications indépendantes et radicales, des libraires, des éditeurs et des distributeurs venant de toute l’Irlande ainsi que d’Écosse, Angleterre et Pays de Galles.

Contact email : radicalbookfair@@@gmail.com