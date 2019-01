infokiosques.net

Paris-banlieue : Yoyo n°3 est sorti en ligne et dans la rue !



mis en ligne le 2 janvier 2019.

YOYO, Journal de lutte contre les barreaux !

Pour ce numéro, Yoyo repose ton cerveau en faisant la part belle aux illustrations et autres jeux d’esprit. En une, un dessin qui enjaille !

Alors que Paris est en flammes, quand se dirigera-t-on vers Fresnes et Fleury ? Déjà des voitures de matons crâmaient avant que la population ne s’embrase, comme le relate un article.

Grâce à une carte, c’est en un clin d’oeil qu’on sait ce que nous réserve le nouveau plan prison et on en sait plus avec un article sur les peines alternatives. Travail bénévole au service de l’Etat et des entreprises et prison à domicile, ou comment aménager les peines dans toutes les sphères de nos vies. Après l’effort, le réconfort alors voici également une grille de mots-croisés digne d’ un programme télé !

Enfin, un week-end contre l’enfermement et le contrôle [a été] organisé à Montreuil, (...) l’occaz d’échanger ensemble sur ces sujets.

La rencontre [a eu] lieu les samedi 15 et dimanche 16 décembre 2018 au squat l’Écharde, au 19 rue Garibaldi, Montreuil (métro Robespierre). [On pouvait y trouver tous les numéros de Yoyo, du numéro 0 jusqu’à ce numéro 3.]

(...)

Le n°3 est à télécharger ci-dessous :