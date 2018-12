Décembre 2018 au Rémouleur (Bagnolet)



mis en ligne le 3 décembre 2018.

Le Rémouleur

106, rue Victor Hugo

93170 Bagnolet

(M° Robespierre ou M° Gallieni)

https://infokiosques.net/le_remouleur

Mail : leremouleur@@@riseup.net

**Attention : Changement des horaires de permanences ! **

Les permanences de mercedi seront de 19h00 à 22h00 et les permanences de samedi seront de 15h00 à 18h00.

Entrée libre et gratuite.

Les jours de la permanence infokiosque-bibliothèque :

Il y a une bibliothèque dont la plupart des livres peuvent être empruntés. Des films sont également accessibles. Des tracts, brochures et affiches ainsi qu’un fond d’archives sont à disposition. Chacun.e peut amener des tracts, des affiches, des bouquins, des films...

Mercredi 5 décembre de 19h00 à 22h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 8 décembre de 15h00 à 18h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mercredi 12 décembre de 19h à 22h

Permanence « Prenons la ville »

Des projets de transformation du Bas-Montreuil et du quartier des Coutures à Bagnolet sont en cours. Des centaines de personnes seront obligées de quitter leur logement. Le collectif « Prenons la ville » propose un moment de rencontres, d’échanges et d’organisation. Cette permanence permettra de faire ensemble le point sur l’avancée des projets et des problèmes qu’ils entraînent ; de lutter contre la hausse du coût de la vie, des loyers, contre le départ forcé des quartiers où nous habitons…

Contact : degage-onamenage@@@riseup.net

Jeudi 13 décembre 2018 à 19h

« Démarrages » (France, 2017, 45 min)

Premier épisode de « Chronik Numérik », série de documentaires réalisée par l’association Antanak. Les documentaires des "Chronik Numérik" sont crées avec des témoignages et des contributions d’informaticien.ne.s, d’artistes, d’expert.e.s, d’adhérent.e.s de l’association, des qui-s’y-connaissent et des qui-n’y-comprennent-rien, des gens d’ici et des gens d’ailleurs… « Démarrages » parle de l’entrée du numérique dans nos vies. La projection sera suivie d’une discussion portant sur le numérique et tout ce qui l’entoure.

Samedi 15 décembre de 15h à 18h

Permanence infokiosque-bibliothèque

Mardi 18 décembre à 19h

Rencontre et discussion à l’occasion de la parution du livre de Emma Goldman « Vivre ma vie. Une anarchiste au temps des révolutions" (edition l’Echappé, 2018, traduit de l’anglais par Laure Batier et Jacqueline Reuss)

Née en 1869 dans l’Empire russe, Emma Goldman s’exile aux États-Unis à 16 ans. Pauvreté, exploitation et désillusions l’y attendent. Elle plonge alors à corps perdu dans le chaudron politique et intellectuel. Activiste et conférencière anarchiste, elle sillonne au gré des luttes une Amérique en pleine ébullition. Expulsée en 1919 vers la Russie, elle découvre une réalité qu’elle ne cessera de dénoncer tout en poursuivant son combat pour l’émancipation. Cet autobiographie magistrale est à la fois une fresque historique et un monument de la littérature anarchiste enfin traduit intégralement en français. Soirée en présence des traductrices.

Mercredi 19 décembre de 19h00 à 22h00

Permanence infokiosque-bibliothèque

Samedi 22 décembre de 15h00 à 18h00 Permanence infokiosque-bibliothèque

Permanence infokiosque-bibliothèque

