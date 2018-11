infokiosques.net

Paris-banlieue : parution de Yoyo n°2, journal de lutte contre les barreaux



mis en ligne le 16 novembre 2018.

Yoyo, c’est un petit journal contre toutes les prisons qui paraît régulièrement de manière irrégulière. Ce numéro 2 est en réalité une troisième parution [car il y a eu un n°0], où on aura l’occasion de mettre un bon coup de dissolvant sur le vernis humaniste de la justice.

Celle-ci redore son blason par la construction d’un nouveau tribunal à Paris, écrasant mais néanmoins inflammable. Dans la même veine on évoquera les lieux d’hébergement, qui sous couvert d’accueil et de solidarité, sont là pour fliquer toujours plus les personnes demandeuses d’asile.

Un bon coup de décapant sera également passé sur la façade anti-carcérale de certains discours parfois dégueulasses, du style « pas de ça chez nous », lorsqu’il s’agit d’une nouvelle prison. À l’inverse, on adhère à certaines formes de résistance et de révolte contre les prisons et toutes leurs composantes. Par exemple quand à l’intérieur, des prisonnier.es se révoltent et agissent collectivement contre leurs geôliers ou les murs qui les entourent. Ce fut le cas des personnes jugées à Poitiers en septembre dernier ainsi que de celles qui se sont mutinées récemment à la prison de Liancourt pour s’opposer à une fouille massive. Et puis d’autres continuent d’essayer de briser la glace par des parloirs sauvages !

A bientôt et bonne lecture !

Pour nous écrire :

yoyojournal@@@riseup.net

[Le n°2 est téléchargeable ici, pour un format A3 recto-verso à plier en trois. Les précédents numéros sont égalrement téléchargeables : le n°0 et le n°1.]